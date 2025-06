Il consigliere di Corciano Andrea Bacelli subentra a Scilla Cavanna

A seguito della nomina a componente della Giunta comunale di Assisi

(Cittadino e Provincia) Perugia 19 giugno ‘25 – Sarà il consigliere comunale di Corciano, Andrea Bacelli, a subentrare in Consiglio provinciale alla consigliera Scilla Cavanna, nominata lo scorso 10 giugno componente della Giunta comunale di Assisi.

Il Consiglio provinciale di Perugia, riunito nel pomeriggio di oggi, ha deliberato di attribuire ad Andrea Bacelli il seggio di consigliere provinciale divenuto vacante, essendo il primo dei candidati non eletti alla carica di consigliere provinciale, avendo ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata nella lista “Provincia Unita”, di appartenenza della consigliera provinciale Scilla Cavanna, decaduta dalla carica di consigliere comunale a seguito della sua nomina ad assessore di Assisi.

Nell’anticipare che la stessa Cavanna sarà invitata per un saluto formale nella prossima seduta del Consiglio fissata per il 1° luglio, il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti ha colto l’occasione per rivolgerle un ringraziamento “per il servizio svolto in tutti questi anni dentro il nostro Ente. Rivolgo al consigliere Bacelli – ha poi aggiunto – i migliori auguri per un buon lavoro da qui alla fine della consiliatura, certo che saprà mettere a disposizione le sue capacità che tutti gli riconosciamo e allo stesso tempo gli auguro di costruire fin da subito rapporti di leale collaborazione sia con i consiglieri che con tutte le strutture”.

“Bacelli è tra i più giovani che si sia mai seduto in questa aula – ha commentato il vicepresidente Sandro Pasquali -. Non è vero che i giovani non si interessano alla vita pubblica. Grazie per il tuo impegno in Comune e per quello che metterai qui in questi anni. Grazie anche a Cavanna con la quale ho collaborato e della quale ho potuto conoscere lo spirito di servizio”.

Nel ringraziare per la fiducia espressa, il neoconsigliere Bacelli ha dichiarato di essere fin da subito a disposizione di tutti.