Corciano, Piano Strade 2025: oltre 2,4 milioni di euro in lavori

CORCIANO – È stato presentato nella mattina di giovedì 26 giugno il Piano Strade 2025 del Comune di Corciano, un progetto organico e ambizioso che prevede interventi diffusi su tutto il territorio comunale, dalle grandi frazioni ai nuclei abitati più piccoli. Un impegno senza precedenti in termini di investimenti e capillarità degli interventi.

«A marzo ci eravamo posti un traguardo ambizioso – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pierotti – superare per la prima volta 1 milione di euro di investimenti in un solo anno per strade e marciapiedi. Oggi possiamo affermarlo con orgoglio: quel traguardo sarà ampiamente superato. Il Piano Strade 2025 prevede infatti oltre 2,4 milioni di euro in lavori già avviati o finanziati. Dalle grandi frazioni ai piccoli centri, stiamo lavorando per rendere il nostro territorio più sicuro, più curato, più vivibile. Ogni strada riqualificata è un segno concreto di attenzione verso la quotidianità dei cittadini».

«Questo piano non è solo una risposta alle criticità che gli abitanti ci segnalano quotidianamente – così Stefano Gabrielli, assessore ai Lavori pubblici – ma un investimento strutturale sulla qualità urbana e la sicurezza stradale. Abbiamo lavorato con metodo, dando priorità agli interventi più urgenti ma senza dimenticare nessuna zona del territorio. Ogni cantiere aperto è frutto di un’analisi puntuale e della volontà di dare risposte concrete, con una visione che guarda anche agli anni futuri».

La lista di tutti gli interventi previsti

Lavori attualmente in corso : via Guicciardini (Mantignana), via Lorenzo il magnifico (Mantignana), ingresso cimitero di Capocavallo, via Brunelli (Corciano), via Oberdan (San Mariano), via Filangeri (Migiana), via Albininoni (Capocavallo), via Nenni (Cipresso).

Lavori già appaltati e prossimi alla partenza : via Einaudi (Strozzacapponi) primo tratto, via Neruda (Corciano), via Di Vittorio (Ellera), via Govoni-Graff (Corciano), via Martiri dei Lager (Ellera), via Marx (Ellera), via Pasteur (Ellera), via Ponchielli (Ellera). Inoltre, riqualificazione parcheggio pubblico di via Allende (San Mariano), marciapiede da via Bazzucchi/via Brodolini fino a via Gramsci con attraversamento semaforico, marciapiede Via Buozzi (Ellera).

Gara in corso “Lotto 1”: area industriale di Taverne in via Palazzeschi, via Di Giacomo, parcheggio pubblico di via di Giacomo, parcheggio pubblico di via Campana. Inoltre, pubblica illuminazione via Galilei (Capocavallo), marciapiede via Pasteur (Ellera), marciapiede Via Nenni (Cipresso).

Gara in corso “Lotto 2”: via Vico (Migiana), via Duse (Valmarino), via Gramsci (Ellera), piazzale terminal autobus di Corciano, via Cavour (San Mariano), via Falcone (San Mariano), via Manara (San Mariano), via Garibaldi (San Mariano), via Della Democrazia (San Mariano), via Spallanzani (Chiugiana), via Fleming (Chiugiana), via Usodimare (Capocavallo), via Galilei (Capocavallo), via Rusconi (Strozzacapponi), via Tommaseo (San Mariano), via Einaudi (Strozzacapponi) secondo tratto, via Aldo Moro (San Mariano).

