A Corciano sguardo sempre rivolto alla tutela dell’ambiente

L’assessore Giordana Tomassini munita di pinze e contenitori

è scesa in campo per raccogliere i mozziconi di sigarette

gettati con noncuranza lungo le strade

CORCIANO – Anche l’assessore comunale al Welfare, coesione sociale e ambiente Giordana Tomassini scende in campo in prima persona e, armata di pinze e contenitori, non perde occasione per contrastare l’inquinamento e tutelare il territorio di Corciano.

«Durante le riprese del video natalizio, attraversando i luoghi toccati dalle riprese – racconta l’assessore – ho colto l’occasione per fare un piccolo gesto per l’ambiente. Con le pinze telescopiche ho raccolto uno dei rifiuti più abbandonati con leggerezza: i mozziconi di sigaretta. Sono composti principalmente da acetato di cellulosa, un materiale che impiega anni a degradarsi. Durante questo periodo, rilasciano nell’ambiente sostanze tossiche come nicotina, arsenico e metalli pesanti, contaminando il suolo e le risorse idriche».

«Ogni anno, in Italia – prosegue l’assessore – circa 14 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono dispersi nell’ambiente, rendendoli uno dei rifiuti più diffusi sulle spiagge e nelle aree urbane. Si stima che il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici, venga smaltito in modo improprio, con i mozziconi abbandonati direttamente sul suolo. Un semplice gesto per l’ambiente potrebbe essere quello di portare con sé un portacenere portatile».

Uno dei buoni propositi per il nuovo anno appena iniziato dell’assessore Tomassini e di tutta la Giunta comunale è quello di continuare a sensibilizzare i cittadini verso un problema – quello dell’inquinamento e dei rifiuti dispersi – che seppur non risolvibile a breve, potrebbe sicuramente migliorare l’equilibrio dell’ecosistema con piccole buone pratiche quotidiane.