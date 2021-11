Contrasto alla violenza di genere, l’Ospedale di Perugia in prima linea

Le iniziative in occasione del 25 Novembre

L’Azienda Ospedaliera è da sempre impegnata nel contrasto alla violenza di genere, anche e soprattutto in relazione al fenomeno in continuo aumento. Basti pensare che dal 1 gennaio al 15 novembre 2021, sono stati 52 gli accessi in codice rosa al Pronto Soccorso di Perugia, ovvero almeno un caso alla settimana. Per questo gli operatori dell’Azienda hanno voluto lanciare un video pubblicato sul sito istituzionale e sui canali social, affinché si possa diffondere nella collettività un semplice gesto.

Il video rilancia l’ormai noto #Signalforhelp, un segnale universale semplice e chiaro, nato con lo scopo di chiedere aiuto in caso di violenza domestica. “Se ricevi questo segnale da una persona, chiama il 1522″.

Accanto all’impegno costante del personale sanitario, l’Azienda ha voluto testimoniare anche visivamente la vicinanza alle persone vittime di violenza, attraverso l’illuminazione di rosso della fontana situata nella hall dell’ingresso principale in segno di vicinanza a chi subisce violenza e abusi domestici.

La Direzione Strategica ha inoltre promosso ed aderito alla costituzione del tavolo tecnico interistituzionale per l’attuazione del Protocollo unico regionale volto a realizzare una rete regionale per arginare, con azioni mirate, la piaga della violenza. Oggi, alle 15.00 presso la Sala della Vaccara ci sarà la formalizzazione del Tavolo che vede coinvolti i professionisti dell’Azienda con i servizi Comunali al fine di creare un percorso unico di presa in carico.

link al video https://www.youtube.com/watch?v=cs7kEj-FWsc