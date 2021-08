Azienda Ospedaliera di Perugia: arrivano gli incentivi per le funzioni tecniche negli appalti. Approvato il Regolamento aziendale dell’Ospedale di Perugia in merito agli incentivi economici dedicati al personale che partecipa alle procedure di gara relative a beni e servizi

L’Azienda Ospedaliera di Perugia comunica che è stato adottato, in via sperimentale, il Regolamento aziendale in base al quale saranno riconosciuti incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche al personale ospedaliero, sia dipendente che in convenzione, che concorre a migliorare l’efficienza della stazione appaltante per gli acquisti della stessa Azienda.

Il Regolamento, portato sul ‘tavolo’ delle organizzazioni sindacali lo scorso 19 agosto, è frutto di un lavoro congiunto e condiviso con le quattro Aziende sanitarie dell’Umbria e la società Umbria Salute. L’atto contiene le disposizioni per l’utilizzo dello specifico fondo, previsto dall’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici dedicato alle funzioni tecniche, per le procedure relative all’acquisto di beni e servizi.

Nello specifico, si tratta di incentivi economici – previsti per il responsabile dell’esecuzione del contratto – la cui attribuzione è volta a stimolare l’efficacia e l’efficienza nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto. (delibera n. 1173 del 9 agosto 2021 – vedi allegato). L’attribuzione dell’incentivo è inoltre finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all’incremento della produttività.

I dipendenti interessati dal Regolamento, in particolare, sono: il Rup – Responsabile unico del procedimento, e i collaboratori (di volta in volta individuati a cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie).

L’Azienda Ospedaliera, a tal proposito, promuove e favorisce la formazione e l’aggiornamento dedicati, per il personale che partecipa alle gare pubbliche.