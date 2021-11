Secondo giorno con più di 100 casi covid in Umbria

Restano stabili le terapie intensive

Secondo giorno consecutivo con più di 100 nuovi casi Covid in Umbria, 104 nelle ultime 24 ore dopo i 110 di mercoledì. Registrati anche un nuova vittima e un lieve aumento dei ricoverati in ospedale, 56, due in più, sette dei quali, dato stabile nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione. I guariti certificati sono stati 85, con gli attualmente positivi saliti a 1.654, 18 in più. Sono stati analizzati 2.791 tamponi e 8.704 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,9 per cento (1,09 il giorno precedente).

In Umbria nella settimana tra il 17 e il 23 novembre si registra un peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti, 189, e un aumento dei nuovi casi, del 6,9%, rispetto a quella precedente. È il quadro sull’andamento della pandemia che arriva dalla fondazione indipendente Gimbe. Sotto soglia di saturazione risultano i posti letto in area medica, 7%, e in terapia intensiva, 8%, occupati da pazienti positivi al virus.