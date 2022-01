Connesi ammessa al private market Elite di Borsa italiana

Connesi diventa società Elite e coglie l’opportunità di essere rappresentata tra le migliori aziende in Italia e nel mondo. Un riconoscimento importante in un periodo di crisi pandemica che premia la società umbra inserendola nella lista delle potenziali matricole del listino di Borsa.

Elite è il private market del Gruppo Borsa italiana, oggi parte di Euronext, che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. Un network internazionale di imprenditori, partner, broker e investitori di successo focalizzati nell’aiutare le migliori aziende di tutto il mondo a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti. Oggi Elite è una storia di successo globale con 1.700 imprese parte del network, provenienti da 43 paesi, con un fatturato aggregato di 111 miliardi di euro, capace di attrarre pool di liquidità da investitori istituzionali anche attraverso intermediari finanziari, per avere impatto sulla crescita delle aziende clienti nel mondo.

Connesi entrando a far parte di Elite, si posiziona tra le aziende più ambiziose con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. L’operatore di telecomunicazioni è una realtà in forte espansione. Nel mercato da oltre 15 anni, è partner delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di colmare il digital divide, annullare le differenze tra zone rurali e grandi città e accompagnare nel tempo i propri clienti verso la digital transformation.

“Tra le principali motivazioni che hanno portato Connesi a far parte di Elite – spiega Massimo Bartolini, amministratore delegato – ci sono quelle di ampliare e consolidare le competenze del proprio top management, ottenere maggiore visibilità̀, accedere a maggiori opportunità̀ di business, supportare i processi di internazionalizzazione in nuovi mercati, gestire il passaggio generazionale, accedere a nuova liquidità con strumenti di finanza alternativa come la quotazione in borsa”.

Marta Testi, amministratore delegato di Elite, ha dichiarato: