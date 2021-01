Con Connesi il Comune di Perugia va verso la digital transformation. L’operatore di telecomunicazioni porta la fonìa Voip in tutti gli uffici e internet fino a un giga nelle scuole inferiori. “Rispetto ai costi precedenti si risparmierà il 50 per cento”

Si sono conclusi in questi giorni i lavori per la fornitura del nuovo servizio di telefonia del Comune di Perugia. Connesi, operatore delle telecomunicazioni che offre servizi alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, ha completato il progetto relativo all’installazione dei centralini con tecnologia Voip. La fornitura di circa 10mila utenze telefoniche interesserà gli uffici, gli asili comunali, le scuole elementari e medie del Comune di Perugia. Connesi ha, inoltre, soddisfatto la richiesta di numerose scuole inferiori che hanno manifestato la necessità di una connessione internet veloce e affidabile, indispensabile per le attività scolastiche e amministrative. Le scuole sono state cablate ove possibile con tecnologia Fiber to the home, consentendo la navigazione internet in fibra ottica fino alla velocità di un giga e garantendo l’operatività con una connessione di backup in caso di guasti.

L’operazione rientra nel progetto di digitalizzazione del Comune di Perugia, avviato dall’assessore Francesco Calabrese, proseguito con Michele Fioroni e completata con l’attuale assessore Gabriele Giottoli il quale ha affermato che