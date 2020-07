Connesi e Infratel insieme per sperimentare la potenzialità del 5g FWA. C’è l’accordo tra la società in-house del MISE e l’operatore di telecomunicazioni Connesi

Infratel Italia e Connesi annunciano la firma di un accordo per l’avvio di una sperimentazione finalizzata a testare le potenzialità della tecnologia fibra mista radio Fixed Wireless Access a 26 – 28 GHz nell’ottica di estendere le infrastrutture di accesso a Internet a banda ultra-larga, ridurre il digital divide nel nostro Paese e rispondere alle esigenze di digital transformation delle PMI.

L’accordo tra la società in-house del MISE, preposta all’attuazione della Strategia Italiana per la banda ultra-larga, e l’operatore di telecomunicazioni Connesi, specializzato nella fornitura di reti e servizi di connettività e telefonia ad alta affidabilità a imprese e pubbliche amministrazioni, ha l’obiettivo di testare in ottica di sviluppo dei servizi 5G, nei Comuni di Umbria e Marche, le potenzialità dell’infrastruttura di accesso ultra broadband FWA di Connesi con quella in fibra ottica che Infratel Italia offre agli Operatori TLC .

Una prova sul campo che permetterà di verificare l’integrazione tra l’infrastruttura di rete proprietaria di Connesi con quella di Infratel Italia e, quindi, di valutare i benefici offerti dalla sinergia tra fibra ottica e FWA. La tecnologia fibra mista radio FWA, soprattutto nella prospettiva dei servizi 5G, giocherà un ruolo importante nell’abilitare la fruizione di servizi innovativi per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, in tutte le aree del Paese, con notevoli vantaggi in termini di tempi e di costi.