Le aziende di Controguerra vengono raggiunte dalla fibra ottica FTTH Connesi

L’infrastruttura è stata realizzata nella zona industriale del comune teramano – Collaborazione tra l’azienda ARS Tech e la società umbra di telecomunicazioni Connesi

La zona industriale di Controguerra (Te) apre le porte alla digitalizzazione con l’arrivo della fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) grazie alla collaborazione tra l’azienda ARS Tech srl, specializzata nella produzione di componenti strutturali in fibra di carbonio e riferimento per il top del motorsport e delle auto stradali, e Connesi spa, società di telecomunicazioni con sede a Foligno e operante principalmente nel Centro Italia.

Il convegno ‘Connessioni vincenti: l’importanza dei servizi di rete e delle tecnologie per le imprese’, tenutosi nella sede di ARS Tech è stato l’occasione per presentare il progetto ad aziende, istituzioni e professionisti del territorio.

“La nostra mission – ha dichiarato Massimiliano Tinca, direttore commerciale di Connesi – è quella di fare quello che gli altri operatori non fanno e arrivare dove gli altri non arrivano”.

Da venti anni, infatti, Connesi si propone come partner per aziende e pubbliche amministrazioni, con lo scopo di colmare il digital divide, annullare le differenze tra zone rurali e città, accompagnando nel tempo i propri Clienti verso la digital transformation.

Alla presenza del sindaco di Controguerra Franco Carletta, dell’assessore comunale Fabrizio Di Bonaventura, del rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola e dei rappresentati di ARS Tech e Connesi, è stato evidenziato come la nuova infrastruttura in fibra ottica sia un fattore abilitante per la digitalizzazione e un fattore di competitività per le imprese locali.