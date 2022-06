Grafica-cartotecnica umbra: i vertici dell’Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica in visita a Città di Castello

Al centro i temi legati alla formazione e la situazione del settore grafico-cartotecnico umbro



I temi legati alla formazione e la situazione del settore grafico-cartotecnico umbro sono stati al centro della visita a Città di Castello dei vertici di ENIPG, l’Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica. Il Presidente Marco Spada e il Segretario Tommaso Savio Martinico hanno fatto tappa all’azienda Artegraf e all’Istituto “Franchetti-Salviani“, dove da due anni si svolge il corso cartotecnico realizzato con il supporto del Comitato provinciale Istruzione Grafica di Perugia nell’ambito del corso ad indirizzo Grafica e Comunicazione.

Ad organizzare la due-giorni umbra, il Presidente del Comitato provinciale Istruzione Grafica di Perugia Francesco Tacconi insieme al Vice Presidente Giorgio Zangarelli e al segretario Domenico Taschini. In occasione dell’iniziativa, i vertici di ENIPG hanno incontrato il Presidente della Sezione Industria Grafica e Cartotecnica di Confindustria Umbria, Giuseppe Cellini, e il Vice Presidente Leonardo Bambini, titolare di Artegraf, che ha guidato gli ospiti all’interno dell’azienda. L’incontro ha consentito di approfondire aspetti tecnici legati alla produzione dell’industria cartotecnica e di conoscere più da vicino le problematiche delle aziende umbre del settore.

Durante la visita all’Istituto “Franchetti-Salviani“, dove erano presenti la Dirigente scolastica dell’Istituto Valeria Vaccari e il professor Mauro Mariotti, si è invece fatto il punto sul progetto formativo realizzato nell’ambito del Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) e che coinvolge sei aziende della Sezione Grafica e Cartotecnica di Confindustria Umbria (Artegraf, Litograf Editor, Cartotecnica Tifernate, Vimer, Scatolificio Gasperini e Grafiche Trotta). Tra i temi affrontati, il rafforzamento della collaborazione tra Comitato provinciale Istruzione Grafica di Perugia, ENIPG e scuola, per cercare di rispondere alle esigenze del tessuto produttivo del territorio favorendo le prospettive occupazionali dei giovani. La visita è stata anche l’occasione per vedere all’opera il plotter donato dal Comitato provinciale Istruzione Grafica di Perugia alla scuola di Città di Castello, per fornire agli allievi un supporto utile durante le lezioni e le esercitazioni pratiche.