“Complimenti a Lignini, ma ora occorre coinvolgere i professionisti locali”

“Le ordinanze varate dal commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, sono provvedimenti provvidenziali che permetteranno di far arrivare fino a 160 milioni di euro di finanziamenti per i comuni del cratere e, nello specifico degli ultimi provvedimenti, per il recupero degli ospedali e dei poli scolastici di Norcia e Cascia, per l’abbazia di Sant’Eutizio di Preci e per Castelluccio”.

Così il capogruppo del Partito democratico, Tommaso Bori, che esprime un

“plauso nei confronti del Commissario alla Ricostruzione che sta andando avanti a lavorare e ha cercato di ridurre al minimo i disagi che, nel processo della ricostruzione, potevano arrivare da ostacoli come la pandemia e le conseguenti misure anticontagio. Ora è fondamentale coinvolgere i professionisti locali. È in corso come da noi auspicato, un cambio di passo fondamentale e strategico in virtù nel prosieguo del processo di ricostruzione della Valnerina. Con questo nuovo slancio, l’impegno di tutte le Istituzioni e in primo luogo del Commissario alla Ricostruzione, è quello di rispondere alle esigenze dei cittadini della Valnerina e di tutti gli altri comuni terremotati. Per questo vogliamo ringraziare il Commissario Legnini, che sarà ospite della nostra ‘Agorà’ interregionale sulla ricostruzione. È tempo infatti di ultimare non solo la ricostruzione materiale ma anche mettere in campo azioni di rilancio economico, sociale, turistico e culturale. Questo è il nostro obiettivo e questo vogliamo fare, lavorando insieme a tutti i soggetti interessati, in tutto in Centro Italia, per dare le gambe al ‘Cantiere Centro Italia’ per ragionare congiuntamente e con sinergia”.