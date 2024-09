Compignano: nuovo progetto di riqualificazione. Inizio lavori primavera

L’inizio dei lavori, finanziati da fondi della Regione Umbria e del Comune, è previsto per la primavera 2025

Nel corso di un incontro, molto partecipato, che si è svolto a Compignano la sera di mercoledì 11 settembre 2024, l’Amministrazione comunale ha presentato ai cittadini della frazione il progetto con cui sarà completato l’intervento di riqualificazione del centro storico, dopo che un primo stralcio era stato fatto nel 2018 e aveva interessato una metà del borgo.

“Questo incontro – ha sottolineato il sindaco Moretti intervenuto insieme all’assessore ai lavori pubblici Segio Berti e ad altri esponenti dell’Amministrazione – è un momento che serve a raccogliere commenti e indicazioni da parte degli abitanti per poter migliorare il progetto e dare attenzione, per quanto possibile, a quelle problematiche più o meno grandi che riguardano la vivibilità degli spazi. Ci saranno, prima dell’inizio dei lavori, altre occasioni di confronto e ascolto, ma invitiamo tutti i cittadini, fin da ora, a comunicare all’Amministrazione le proprie esigenze, anche approfittando degli orari di ricevimento di sindaco e assessori”.

A dare riferimenti tecnici puntuali sull’intervento sono stati l’assessore Sergio Berti e il responsabile dell’Area lavori pubblici del Comune Mario Brizi. Come spiegato dall’assessore “con questo intervento si va a completare un percorso iniziato nel 2005, quando fu predisposto un primo progetto di riqualificazione dell’intero borgo che poi è stato riattualizzato per fare il primo stralcio dei lavori, completato a dicembre 2018 e, successivamente, per partecipare con un secondo stralcio ai bandi disponibili, tra cui quello pubblicato dalla regione Umbria ad inizio 2024 che, con il cofinanziamento ottenuto, ci permetterà di realizzare l’opera”.

L’intervento di riqualificazione, il cui progetto esecutivo è stato approvato lo scorso aprile, ha un costo complessivo di 570mila euro, di cui 400mila sono finanziati con fondi regionali e 170mila con fondi del Comune. I lavori prevedono il rifacimento dei sottoservizi, della pavimentazione in pietra calcare locale, della pubblica illuminazione per il risparmio energetico. Il lavoro sarà in continuità, per qualità e tipologia dei materiali impiegati, con gli interventi eseguiti nel primo stralcio. Dai lavori sarà interessata anche la piazza, in parte adibita a parcheggio, antistante la porta d’ingresso al borgo. Su tale spazio sarà fatta una pavimentazione ecologica con bitumi modificati. L’inizio dei lavori, una volta espletate le operazioni di gara per il loro affidamento, è previsto nel corso della primavera 2025.