See You Sun! a San Feliciano il festival dedicato al tramonto

See You Sun!: tanta buona musica al festival dedicato al tramonto … ma non solo

Ci siamo! Dopo una lunga e meticolosa fase progettuale, una apprezzatissima boutique preview al Todi Festival approda finalmente a San Feliciano, la capitale dei tramonti, See You Sun l’originale festival ad ingresso gratuito ideato ed organizzato da Orizzonte Nove con la Direzione Artistica di Magali Berardo che andrà in scena questo weekend sulle rive lacustri delle Zocco Beach.

Ad aprire alle 18.45 del 14 Settembre la Line Up del palco vista lago/tramonto i Nouvelle Vogue. Un progetto musicale francese, brillante e raffinato, uno show di musica dal vivo ammaliante fatto di produzioni originali e diversi classici della new wave e del punk anni ottanta arrangiati in stile bossa nova. I Nouvelle Vogue si formano nel 2004 dall’incontro tra i produttori francesi Marc Collin e Olivier Libaux entrambi già provenienti da altre esperienze in ambito musicale. Non sono solo una band, ma un’esperienza culturale: le loro performance dal vivo sono state descritte come vere e proprie celebrazioni dell’amore per la musica e per l’arte.

Sarà poi la volta alle 20.00 di EL MARADONA DJ Set: il primo autentico Picò costruito in Europa che nasce da una naturale metamorfosi di Druidiscos Hi-Fi (composto da Tiajey & Dj Gutica), Sound System italiano da sempre legato alla world music. I Picò nascono nella seconda metà del novecento sulla costa caraibica Colombiana e diventano in poco tempo l’alternativa popolare alla radio privata e di stato.

Si prosegue alle 22.30 con Jupiter & Okwess, un gruppo che riporta alla luce l’inesplorata eredità musicale del Congo tuffandosi nella modernità. Una ricetta musicale basata su una perfetta alchimia, arricchita dal contributo di Damon Albarn dei Blur e dei Gorillaz, dal violinista Warrent Ellis dei Bad Seeds di Nick Cave, e da Robert del Naja dei Massive Attack. Unici artisti africani a partecipare all’edizione 2023 del Coachella (California).

Si continua poco dopo la mezzanotte con Balearico Showcase Dj Set, un progetto che nasce a Perugia nel 2019 con l’obiettivo primario di rivoluzionare i canoni standard del divertimento notturno, proponendo una nuova forma di intrattenimento. Una visione matura ed equilibrata del concetto di party, una festa esclusiva ma allo stesso tempo alternativa.

Ad accompagnare l’intensa programmazione musicale di See You Sun una variegata offerta Street Food composta dai Vini della Cantine aderenti alla Strada del Vino dei Colli del Trasimeno, dalle deliziose Torte al Testo di Cucuk, dalle focacce de Le Olivastre, dalle prelibatezze di Contadina Contemporanea, dalla Birra Artigianale di Gramigna ed dai fantastici cocktail di Rame Distilleria Urbana. Ma non solo! La due giorni lacustre di See You Sun partirà fin dalla mattina quando sul meraviglioso prato dello Zocco Beach sarà possibile immergersi in una serenissima pausa relax e partecipare anche a divertenti momenti di sport a partire dalle Ore 10.00 fino alle 18.00 con Tornei di Basket (DAT), Beach Volley (Tiziana Lucaroni), Sup, Canoa e Kayak (Trasimeno Outdoor) e Wakeboard (Trasimeno Wakeboard Team).

See You Sun è un progetto che nasce grazie al sostegno di Sviluppumbria, Gal Trasimeno Orvietano e la Camera di Commercio dell’Umbria, con il patrocinio del Comune di Magione.