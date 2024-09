Spello: continua la riqualificazione di vie, vicoli e spazi

Spello: Pir Centro storico 4° stralcio, iniziati i lavori in via Sanbucaro

Continua con il 4° stralcio del PIR Centro storico la riqualificazione di vie, vicoli e piazze di Spello: sono iniziati in questi giorni i lavori di rifacimento della rete infrastrutturale in via Sanbucaro. Il sindaco Moreno Landrini annuncia con soddisfazione l’inizio dell’intervento, atteso da tempo dai residenti della zona, che insieme alle infrastrutture consentirà alla via di dotarsi di nuove pavimentazioni e impianti di illuminazione. Prosegue inoltre il completamento delle pavimentazioni e delle opere di finitura nella zona di “Borgo San Sisto”. Si ricorda che è in fase di completamento anche il 3° stralcio del PIR Centro storico che prevede l’installazione di ulteriori nuovi corpi illuminanti led a mensola con piattello che richiamando la precedente illuminazione, risultano in perfetta armonia con le facciate in pietra e con il contesto ambientale e paesaggistico; particolare attenzione è riservata al consumo energetico assicurando anche il miglior risultato in termini di confort visivo e dispersione luminosa.Il 3° stralcio PIR Centro Storico è finanziato della Regione Umbria con un importo complessivo di circa 5 milioni di euro ha permesso di riqualificare ulteriori parti della città proseguendo il cammino di valorizzazione iniziato con i precedenti stralci; grazie inoltre ad un ulteriore finanziamento della Regione Umbria di 2 milioni di euro è attualmente in corso il 4° stralcio che coinvolgerà ulteriori vie e vicoli della città, i cui lavori continueranno nei prossimi mesi.