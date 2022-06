Coletto incontra il segretario generale di Aisla

In vista Giornata mondiale Sla, in Umbria 88 pazienti

In Umbria sono 88 le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica: 65 risiedono nella provincia di Perugia e 23 in quella di Terni.

“Proprio a ridosso della Giornata mondiale dedicata a sensibilizzare su questa patologia, ho voluto confrontarmi con Pina Esposito, segretario generale di Aisla, per fare delle valutazioni su un adeguato percorso per la presa in carico domiciliare di questi pazienti”: lo afferma l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto.