“Sanità: Destra nel pallone sconfessata dall’ex assessore Coletto”

Gruppo PD: “Coletto smentisce la propaganda che la destra sta producendo per nascondere il proprio fallimento e la propria incapacità, di fronte ad un disavanzo economico di 243 milioni di euro”

“L’ex assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, il veneto mandato da Salvini a commissariare Tesei, smentisce la propaganda che la destra, in questi giorni, sta producendo per nascondere il proprio fallimento e la propria incapacità, di fronte ad un disavanzo economico di 243 milioni di euro”. Così in una nota il gruppo del Partito democratico, commentando “le parole di Coletto che, in un sol colpo, seppellisce la retorica della destra e certifica quanto la scorsa legislatura la destra sia rimasta bloccata per colpa dei veti incrociati”.

“Coletto – spiega il gruppo del Pd – con un candore impressionante e non senza malizia, come una persona che ha qualche sassolino dalle scarpe da togliersi, confessa che se il Piano regionale sanitario fosse stato approvato, la situazione della sanità umbra sarebbe già stata diversa e i conti sarebbero tornati a posto. Coletto aggiunge poi che il Piano sanitario era pronto e dice che quello che doveva fare, lui lo aveva fatto. Peccato che gli umbri lo stiano ancora aspettando e la sanità è andata avanti, senza una rotta e senza una guida stabile. Da qui quello che i cittadini e le cittadine hanno toccato: liste d’attesa, fuga di medici e conti fuori controllo. Proprio Coletto, così, dimostra che ‘il re è nudo’ e che la destra è ormai persa nel labirinto di bugie che essa stessa ha creato”.

“Un cortocircuito dove la destra umbra è finita – continua il Pd -, viene sconfessata dal proprio assessore, quello stesso assessore difeso fino all’ultimo dagli appetiti di alcuni componenti dell’allora maggioranza. Ma non basta, perché la destra oggi si distingue per l’ennesima battaglia persa, che testimonia la confusione che regna da quelle parti. Contestare il metodo del report dell’Advisor e non il merito è l’evidenza di quanto si cerchino pretesti per occupare spazi comunicativi, più che affrontare un serio esame di coscienza, in primis – concludono i consiglieri Dem – sul motivo per il quale gli umbri gli abbiano chiesto di occupare, per i prossimi cinque anni, il ruolo di opposizione”.