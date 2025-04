Città di Castello, arrestato 37enne per spaccio

I Carabinieri della compagnia di Città di Castello hanno tratto in arresto un 37enne di fuori regione, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Più in particolare, nella notte tra sabato e domenica, nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di droga nei pressi dei centri di maggiore aggregazione giovanile, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto al controllo di tre ragazzi, a bordo di un veicolo proveniente dalla provincia di Ferrara, il cui atteggiamento, da parte di uno di loro in particolare, aveva destato sin da subito sospetto, tanto da decidere di accompagnarli in caserma per approfondire gli accertamenti.

Difatti, a seguito di perquisizione personale e veicolare, il giovane che aveva attirato l’attenzione degli operatori, è stato trovato con indosso un modesto quantitativo di sostanze stupefacenti, già suddivise in dosi e pronte per essere spacciate.

In particolare, ben nascosti tra gli indumenti, il soggetto deteneva 27 pasticche di ecstasy, 28 g di MDMA, ossia un derivato dell’anfetamina, 4 g di cocaina, 7 g di hashish, nonché materiale per il confezionamento e la somma di circa 2.300 euro in banconote di vario taglio, ritenuta dagli inquirenti provento dell’attività illecita e pertanto sottoposta a sequestro assieme allo stupefacente.

L’indagato, al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Perugia è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, a seguito del quale il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di soggiorno.