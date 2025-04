Elezioni comunali Assisi, avviso agli scrutatori

E’ possibile manifestare la propria disponibilità alla nomina per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio, nonché per le consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno

L’amministrazione comunale di Assisi informa che gli iscritti all’albo degli scrutatori possono manifestare la propria disponibilità alla nomina per le elezioni amministrative previste il 25 e 26 maggio prossimi, con eventuale turno di ballottaggio, nonché per le consultazioni referendarie in programma l’8 e il 9 giugno 2025. La comunicazione va effettuata via e-mail, ai componenti della Commissione elettorale comunale.

Per tutti i dettagli e gli indirizzi a cui inviare la disponibilità, consultare il sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo:

https://www.comune.assisi.pg.it/wp-content/uploads/2025/03/INFORMATIVA-Sindaco-per-cec-scrutatori-SINDACO-E-REFERENDUM-2025.pdf

Si precisa che le manifestazioni di disponibilità, inviate ai singoli membri della Commissione elettorale comunale, non avranno un valore vincolante. In capo alla stessa resta, infatti, la piena competenza e discrezionalità, in base alla normativa, di effettuare la nomina in forma collegiale, nell’apposita seduta che si terrà il 29 aprile 2025, alle ore 9, nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli – sala LIM.