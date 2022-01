Cia Agricoltori italiani Umbria, verso il congresso regionale

18 gennaio assemblea elettiva del direttivo Terni, Narni e Amelia

In vista del rinnovamento del Direttivo territoriale e in preparazione del Congresso regionale che si terrà a febbraio, la CIA Terni ha convocato per martedì 18 l’Assemblea elettiva intercomunale di Terni, Narni e Amelia nella sede dell’associazione, in via Narni 290, alle ore 17.

All’ordine del giorno, la discussione e l’approvazione del documento programmatico deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale CIA-Agricoltori Italiani, l’approvazione di eventuali emendamenti e documenti integrativi e l’elezione del Direttivo Intercomunale e dei delegati alla IX Assemblea elettiva regionale.