PNRR: “Massima priorità all’attuazione dei progetti”

Ad affermarlo è Paola Fioroni Vicepresidente dell’Assemblea legislativa e responsabile del Dipartimento Economia della Lega Umbria.

“Lo scenario geopolitico conseguente il conflitto in Ucraina unitamente alla crisi energetica e inflazionistica – spiega Paola Fioroni – è stato causa di criticità di alcuni bandi di gara di progetti nazionali, postulando la necessità a livello nazionale di effettuare un’analisi che consenta di avere un quadro preciso sulla realizzabilità complessiva degli interventi previsti, e nel caso concordare con la Commissione Europea per i progetti divenuti oltremodo costosi o irrealizzabili un piano di revisione parziale, come già peraltro approvato per i piani di Lussemburgo, Germania e Finlandia. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Umbria, depositato puntualmente da questa amministrazione nell’Aprile 2021, è stato progettato con la logica di fungere da acceleratore della nostra economia per superare le carenze storiche della nostra regione che ne hanno impedito lo sviluppo, al punto da essere decretata come la peggiore d’Italia per perdita di Pil dal 2000 al 2019 ovvero negli anni precedenti l’insediamento dell’attuale amministrazione di centrodestra – sottolinea Paola Fioroni – Ora dobbiamo assicurarci l’attuazione dei progetti finanziati quali opportunità irripetibili per il rafforzamento della coesione economica e sociale della nostra Regione, far crescere l’economia in maniera sostenibile e rendere l’Umbria una terra attrattiva, dove fare impresa, lavorare, formarsi e creare una famiglia. Per questo motivo – conclude la Vicepresidente Fioroni – ho depositato un’interrogazione per conoscere dalla Giunta regionale quali progetti dell’Umbria siano stati finanziati con le risorse del PNRR, per capire lo stato di avanzamento del piano anche sotto il profilo organizzativo, e per conoscere quali iniziative intenda assumere o abbia assunto per intercettare ogni risorsa utile, anche attraverso la partecipazione ai bandi su progettualità coerenti con il PNRR regionale”.