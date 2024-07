Celebration, Umbria Danza Festival 2024: Inno alla vita

Si comincia il 23 luglio. Danza e linguaggi del corpo: 22 spettacoli, 16 compagnie, 1 produzione, 7 prime nazionali, 4 coproduzioni, 1 progetto di comunità, masterclass, incontri, proiezioni e una mostra dedicata ad Alwin Nikolais

Una celebrazione, un inno alla vita, un regalo alla città di Perugia e all’Umbria. Sei giorni di spettacoli, dal 23 al 28 luglio, tra danza e arti performative.

E non poteva essere altrimenti, visto che il 2024 è l’anno che segna i 30 anni di presenza e di attività di Dance Gallery in Umbria. Una grande celebrazione della danza e dei suoi linguaggi, dei suoi protagonisti e della stessa storia dell’Associazione organizzatrice del festival. Infatti, questa edizione vede in scena artisti e compagnie che ne hanno segnato il lungo percorso: Abbondanza Bertoni, Sosta Palmizi, Zerogrammi e Aldes, oltre alle numerose danzatrici che in questi tre decenni ne hanno accompagnato la crescita e che ritornano protagoniste di spettacoli e performance creati ad hoc.

Giunto alla sua terza edizione, l’Umbria Danza Festival si snoda (dal 23 al 28 luglio) in alcuni dei luoghi più suggestivi della città di Perugia. Un festival giovane, con radici ben salde, che riesce a stare al passo con le kermesse più rinomate del panorama nazionale

Il festival è un contenitore innovativo e trans generazionale, concepito per avvicinare diversi pubblici ai linguaggi della danza contemporanea, in un contesto architettonico d’eccezione. Una dimensione di festival diffuso, che va incontro alla città e ai cittadini con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e che si snoda tra il Complesso Monumentale Sant’Anna, nel quartiere Borgo Bello, l’Orto Medievale, la Sala Cutu e la Galleria Nazionale dell’Umbria.

Una manifestazione attenta all’ambiente e alla parità di genere e per questo ospita 16 coreografe e 13 coreografi, 25 interpreti uomini e 34 interpreti donne.

Si inaugura il 23 luglio con Virgilio Sieni e la sua Danza Cieca insieme a Giuseppe Comuniello, danzatore non vedente con il quale il coreografo ha condiviso anni di ricerca e iniziazione al movimento.

Il 24 luglio lo Special day – Dance Gallery 30th anniversary, giornata evento dedicata alla celebrazione dei 30 anni di Dance Gallery con un programma non stop che riunisce danzatrici, artiste, allieve e allievi e partner di Dance Gallery con masterclass al mattino, nel pomeriggio le performance create ad hoc dalle artiste (ed ex allieve) Sara Maurizi e il duo BARONEGOSTI e si conclude con il debutto di TerraCarne, con la coreografia affidata a Stefano Mazzotta, direttore di Zerogrammi, che vede sul palco sei interpreti femminili d’eccezione: Sara Orselli (solista C. Carlson) Eleonora Chiocchini (Abbondanza Bertoni) Amina Amici (Zerogrammi) Cecilia Ventriglia e Daria Menichetti (Sosta Palmizi), Chiara Michelini (Teatropersona/A.Serra) autrici e interpreti di caratura nazionale ed internazionale. Tutte le artiste della giornata sono accomunate da una stessa formazione avvenuta proprio a Perugia anche con la direttrice artistica del festival Valentina Romito. A fine serata party e djset.

Il 25 Luglio in scena alla Galleria Nazionale Danze Americane di Fabrizio Favale; Ombelichi Tenui di Zambelli – Porro, serata doppia con Winter Forest di Favale First Things di Michael Getman. Il 26 luglio c’è il debutto di Caterina Basso e Teresa Noronha Feio/Aldes in A Cloud Never Dies, coproduzione del festival; la Compagnia Simona Bucci con Solo In Due e il debutto della Compagnia M&F in Ca Ira Outdoor. Il 27 luglio si inizia con All You Need Is di Em+/S’ala, a seguire Don’t Worry, I Really Like It di Giorgia Lolli, Nexus con Onde e Crowded Bodies di Daniele Ninarello.

La chiusura del Festival il 28 luglio è affidata ad Athletes Perugia, progetto partecipativo di Simona Bertozzicon 16 donne tra atlete, danzatrici e cittadine, Duel della Compagnia Abbondanza Bertoni, Tagada di Fabritia D’Intino & Daria Greco al mattino presto all’Orto Medievale.

Gran finale con la compagnia A Badil di Selim Ben Safia, coreografo franco-tunisino con lo spettacolo El Botinière, nome di un mitico cabaret del centro di Tunisi che ci mostra il lato nascosto della vitta notturna tunisina.

UN FESTIVAL DIFFUSO E SOSTENIBILE. UDF è un contenitore che fa rete rafforzando la collaborazione con il Teatro Stabile e la Galleria Nazionale dell’Umbria; sempre attento alla sostenibilità in termini sociali, garantendo prezzi dei biglietti estremamente accessibili e riduzioni per famiglie ed altre categorie; in termini ambientali con un’attenta misurazione dell’uso della carta rispetto al digitale e con l’offerta di pasti provenienti dal commercio equo e sostenibile grazie alla collaborazione di Ponte Solidale. Grazie oggi al sostegno della Fondazione Perugia la manifestazione fa un passo avanti grazie a PEFC Italia che si occuperà della valutazione di impatto ambientale, e a Borgobello che, come quartiere di riferimento, sostiene il festival con un’anteprima d’eccezione: il 22 luglio infatti si inaugura la Mezzanotte della danza programma di eventi satellite, tutti gratuiti, tra visite teatralizzate, laboratori per genitori e figli, performance urbane.

Per Informazioni: info@dancegallery.it / 338 2345901 www.dancegallery.it

Umbria Danza Festival (UDF) è realizzato e promosso da Dance Gallery. È sostenuto da MIC (Ministero della Cultura), Regione Umbria, Fondazione Perugia, con il patrocinio del Comune di Perugia e la collaborazione del Teatro Stabile dell’Umbria, CAMS – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici – Università di Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria, ICPG 3, IO B.di Betto, Ass. Borgobello, Ponte Solidale, PEFC, Teatro di Sacco, Umbria Culture for Family