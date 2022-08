Umbria danza festival, ultimo spettacolo all’Orto Medievale

Sinfonia H2O, meditazione tra suono e danza

Ultimi due giorni di performance serali per l’Umbria Danza Festival. Domenica 7 agosto esperienza mattutina all’Orto medievale, alle 8.30, con Sinfonia H2O

Sabato 6 agosto, alle 21.30, è la volta della perugina Amina Amici, coreografa e danzatrice, formatasi proprio alla Dance Gallery di Perugia e poi in giro tra Parigi e New York, danzatrice per Carolyn Carlson, oggi stabile presso la compagnia Zerogrammi. Amina prosegue con Magnificat (debutto) lo studio sulla figura della Vergine Maria, attraverso uno sguardo laico, in una duplice ricerca: quella sul femminile e quella sulla scrittura coreografica a partire da studi e suggestioni pittorico- iconografiche.

Il movimento di un dipinto, un frammento di spazio-tempo dei pensieri più intimi di Maria, di una giovane donna, in relazione agli accadimenti della sua vita straordinaria.

Sempre il 6 agosto, alle 19, Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi mettono inscena Harleking, una sorta di Arlecchino, servo furbo, mosso dalle inclinazioni più animali e un’inappagabile fame. Spettacolo ipnotico dalle figure grottesche, capace di muovere il riso pur senza rallegrare.

L’Umbria Danza Festival chiude la sua prima edizione di eventi e spettacoli Domenica 7 agosto alle 8.30 di mattina, presso l’Orto Medievale di San Pietro, con la compagnia Tecnologia Filosofica e la Sinfonia H2O, di Francesca Cinalli e Paolo De Santis, con Francesca Cinalli, Aldo Torta, Paolo De Santis. Sinfonia H2O è un rito sonoro, una sinfonia danzata in 4 movimenti, per celebrare l’elemento acqua risorsa preziosa di vita e rigenerazione: un’occasione per meditare tra suono e danza sui temi del cambiamento globale. Un arcipelago di specchi dove il corpo si muove, partecipa e riceve impulsi per divenire intermediario con il pubblico che è avvolto in una cascata di suoni e azioni.

L’Umbria Danza Festival è promosso e realizzato da Dance Gallery.

