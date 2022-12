Capodanno ad Assisi festa in piazza: live show fra spettacolari cieli stellati

Il 31 dicembre serata indimenticabile con musica degli Outside Band

È tutto pronto ad Assisi per la grande festa di Capodanno, in programma il 31 dicembre in Piazza del Comune, per salutare insieme il nuovo anno all’insegna della musica e della bellezza.

Si comincia alle ore 22 con Dj set firmato da Riccardo Giangreco. A seguire un live show a trecentosessanta gradi, con musica pop, dance e rock degli Outside Band, noto gruppo musicale umbro composto da Annalisa Becchetti alla voce, Lino De Rosa Davern al basso, Francesco Bruni alla chitarra e Filippo Barcaiolo alla batteria. Tutti musicisti professionisti, che vantano collaborazione con grandi artisti italiani e che proporranno repertorio italiano e internazionale per una serata indimenticabile in attesa del 2023. A fare da sfondo, lo spettacolare cielo stellato di Giotto, che decora la basilica di San Francesco e che è stato riprodotto sulla facciata della Torre del Popolo e del Tempio della Minerva, in Piazza del Comune, attraverso particolari illuminazioni scenografiche, che rendono Assisi ancora più bella e il Capodanno assisano davvero unico.

I festeggiamenti per il nuovo anno proseguiranno il primo gennaio, alle 18, a Palazzo Monte Frumentario, con il concerto per la pace “Battiato nascosto” di Andrea Ceccomori e Assisi Suono Sacro, in collaborazione con Ars Pace. Il 2 gennaio, alle 18, nella cattedrale di San Rufino, è invece previsto lo strepitoso concerto gospel di John David Batton & Every Praise Gospel Choir, un gigante della musica gospel, con i migliori cantanti e musicisti del gospel americano. Alle 21, nella chiesa di San Leonardo, ancora musica con l’Esemble Emyolia che proporranno “Al alba d’un Dya – Canzoni d’Aragona al tempo di Ferdinando”.

Tutti gli eventi sono organizzati dal Comune di Assisi, nell’ambito del ricco programma di iniziative promosso in occasione della manifestazione “Natale ad Assisi”.