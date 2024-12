Capodanno ad Assisi, grande festa in piazza con Panic Funk

Il 2 gennaio concerto gospel con il famoso “Benedict Gospel Choir”

Il 4 gennaio musica del Trio Primavera, l’evento Da Pacem e lo spettacolo di Nicola Pesaresi

Conto alla rovescia ad Assisi per la festa di Capodanno, in programma la sera del 31 dicembre in Piazza del Comune con grande musica dal vivo e dj set. L’evento inizierà alle 22.30, con Lorenzo Paparelli Dj che aprirà e scalderà la serata con dj set. Sul palco saliranno poi i Panic Funk, noto gruppo umbro composto da sei musicisti professionisti appassionati di groove. La band si distingue per la sua capacità di reinventare brani famosi, portando un’energia contagiosa e un’atmosfera di grande festa. Con Stefano Panic alla voce, Salvatore Star alle Tastiere, Marco Lenny al sax, Manuel al basso, Frank alla chitarra e Desmo alla batteria, il gruppo farà ballare tutti con uno stile musicale unico che fonde groove funk, soul e influenze jazz. Tutti i membri vantano una vasta esperienza musicale, con collaborazioni significative con artisti di fama come Kid Creole e Wilson Pickett. A fare da sfondo, lo spettacolare cielo stellato sulla facciata della Torre del Popolo e del Tempio di Minerva, realizzato con particolari illuminazioni scenografiche che rendono Assisi ancora più bella e il Capodanno assisano davvero unico. Una serata indimenticabile, con ingresso gratuito, in attesa del 2025 in una delle piazze più suggestive d’Italia.

I festeggiamenti per il nuovo anno proseguiranno il 2 gennaio, con uno straordinario concerto gospel gratuito, sempre in piazza del Comune, con “Benedict Gospel Choir”, un coro icona di eccellenza, proveniente dagli Stati Uniti, che ha calpestato i palcoscenici mondiali più prestigiosi e che si esibirà davanti al suggestivo Tempio di Minerva.

Il 3 gennaio, alle 17.00, all’interno della Rocca Maggiore, ci sarà “Christmas Carol” di Charles Dickens, spettacolo itinerante con attori, giocolieri e tradizionali carole natalizie. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria: 075 8138680.

Il 4 gennaio ancora bella musica con il concerto del Trio Primavera, alle ore 12, nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale: un ensemble tutto al femminile, proporrà un evento per facilitare l’incontro fra culture ed esperienze musicali diverse, con Alessia Monacelli al violino, Elga Ciancaleoni alla viola e soprano e Claudia Calì al pianoforte.

Nel pomeriggio, alle 17:30 nel Palazzo Monte Frumentario (ingresso Vicolo degli Esposti), la performance “Da Pacem”: melodie gregoriane e popolari e testi sacri nascosti, in un vortice di effetti ed elettronica che darà vita a composizioni inedite. Un viaggio di parole e musica, con Elisa Tonelli alla voce, Giacomo Piermatti al contrabbasso e Mauro Cardinali voce narrante.

E per i più piccoli, ma non solo, sempre il 4 gennaio, alle 16.30 in piazza del Comune, lo spettacolo del ventriloquo Nicola Pesaresi con la scimmietta Isotta, direttamente dai talent show televisivi “Italia’s Got Talent” e “Tu sì que vales”.

Alle 17.30, nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale, ci sarà invece “La Favola di Natale”, testo scritto nel 1944 da Giovannino Guareschi, interpretato da Pino Menzolini (voce recitante) e Federico Gili (fisarmonica), a cura del Piccolo Teatro degli Instabili.

Tutti gli eventi sono gratuiti, organizzati dal Comune di Assisi, nell’ambito del ricco cartellone di iniziative per “Natale ad Assisi”. Programma completo su www.nataleassisi.it