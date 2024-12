Capodanno a Perugia: il programma

Il programma avrà inizio intorno alle 21.30 per concludersi alle 1.00

L’attesa notte di San Silvestro sarà allietata in centro storico da un programma di attività musicali e di animazione che vedono la sinergia tra il Comune di Perugia, il Consorzio “Perugia in Centro” e la BM Music Group affidataria dell’incarico di produrre e gestire i contenuti dell’evento.

L’amministrazione comunale aveva già anticipato qualcosa annunciando nelle scorse settimane una notte di Capodanno sobria nell’impianto generale ed in armonia con gli allestimenti natalizi ideati per questa occasione dal Consorzio che rappresenta i commercianti dell’acropoli: ovvero con i mercatini del Natale, che rimarranno aperti eccezionalmente fino alla mezzanotte, con la pista del pattinaggio, da cui in virtù della posizione strategica longitudinale rispetto all’asse di Corso Vannucci quest’anno si godrà una visione perfetta degli eventi in corso, e con la vecchia edicola di Via Mazzini, che per tutto il periodo natalizio sta ospitando una emittente radiofonica “on the road”.

Su questa base si innesta il programma progettato dalla giovane ma già molto attiva società folignate, specializzata nella produzione e valorizzazione di artisti del territorio, che anzitutto prevede l’animazione degli spazi già allestiti con due team di Deejays molto celebri nel panorama locale: rispettivamente il trio Beautiful sinners, Oldj e Viceversa, con una predilezione per i classici dance ’80-’90 e la musica House, che si occuperà di sonorizzare l’area della pista di pattinaggio in Piazza della Repubblica, ed il trio Fela back, Giopa e Martins, più orientato a sonorità elettroniche, Afro-Beat e ritmi assortiti, che scalderà e tingerà di colori esotici l’area dell’edicola tra Via Mazzini e Piazza Matteotti.

Il tutto, poi, sarà letteralmente “animato” da una serie di attrazioni itineranti che andranno a costituire l’effetto sorpresa della serata: una coppia di trampolieri alati e sonorizzati, proposta dalla compagnia di spettacolo di strada “Circo Cercasi”, il “Magic Bus” scoperto che attraverserà le principali piazze dell’acropoli con a bordo la storica formazione perugina dei Frost, appositamente riuniti per la circostanza, e un pittoresco pick-up che fornirà supporto lungo l’asse di Corso Vannucci e dintorni alla pirotecnica Falegnameria Marri, giovane ma seguitissimo collettivo musicale in grado di miscelare con originalità canzone d’autore italiana, rock stradaiolo e musica di strada dal genuino sapore etnico.

per garantire la massima fruibilità di tutti gli eventi in quella fascia oraria sarà precluso l'accesso al centro degli autoveicoli non autorizzati.