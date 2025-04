A Cannara lungo ponte con buon cibo e buon bere: torna la Festa della Vernaccia

Sesta edizione per l’evento che celebra il tipico vino passito del territorio – Da mercoledì 23 a domenica 27 aprile allo stand Al Cortile Antico, cene, pranzi e musica

A fare di Cannara uno dei borghi umbri più conosciuti per la sua tradizione gastronomica non è solo la rinomata e gustosa cipolla che qui nasce grazie alle particolari caratteristiche del terreno. C’è infatti un’altra specialità, tipica di questa terra, che delizia i palati dei buongustai: la Vernaccia. E anche questo vino passito rosso Doc, che si prepara in inverno e si beve tradizionalmente nel periodo pasquale, è protagonista di una festa a esso dedicata. Da mercoledì 23 a domenica 27 aprile, infatti, a Cannara è in scena la sesta edizione della Festa della Vernaccia, cinque giorni in cui poter degustare (tutte le sere a cena e venerdì 25 e domenica 27 anche a pranzo) questo particolare vino da meditazione e le specialità culinarie locali, molte delle quali, appunto, a base di cipolla e Vernaccia. L’evento è a cura dell’Avis comunale Lucio Pasqualoni e della ProAvis Cannara che gestiscono lo stand Al Cortile Antico dove si svolge gran parte della manifestazione. Tra i tanti piatti in menù, alcuni tra i più particolari sono: arancino al ragù di piselli e maionese alla Vernaccia, gnocchetti di patate alla Vernaccia al ragù bianco, stracotto di vitello alla Vernaccia con chutney di mele e cipolle rosse, pulled pork con cipolla alla Vernaccia, cipolle in agrodolce al profumo di Vernaccia e un gran finale di dolci, tutti ovviamente a base di Vernaccia. Disponibile anche un menù gluten free. È possibile prenotare al numero 333.8928690.

Ma accanto al fondamentale aspetto della cucina, la Festa della Vernaccia di Cannara offre anche molto di più. Ogni sera sono, infatti, in programma musica live e concerti: il 23 dj Segoloni; il 24 i Sex Mutants; il 25 e il 26 Matteo Gentili; il 17 Skyzzy. Inoltre, per gli aperitivi, alle 18.30/19 aprirà ogni giorno il discopub allestito Al Cortile Antico.

Tra gli eventi collaterali, sabato 26 aprile alle 17.30, con un’orizzontale alla cieca, verranno premiate le migliori Vernacce amatoriali preparate dai cannaresi. Al contempo verranno anche premiate le migliori torte di pasque realizzate sempre dai cittadini di Cannara. Un riconoscimento al loro lavoro e uno stimolo a portare avanti le tradizioni che si tramandano in tutte le famiglie del territorio. Domenica gran finale già a partire dalla mattina con l’edizione 2025 de La Vernaccia cammina, una passeggiata verso Collemancio, di 5,2 chilometri e con un dislivello di 200 metri. Dalle 10 alle 18, poi, con l’evento Iogiocovunque saranno organizzati in piazza Valter Baldaccini i giochi di una volta per bambini e ragazzi.