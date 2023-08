Camion si ribalta sulla E45 a Massa Martana

Disagi al traffico, autista affidato alle cure del 118

ncidente stradale nel pomeriggio di venerdì sulla E45, tra Massa Martana e Acquasparta, in direzione Roma, dove un camion si è ribaltato per cause in corso di accertamento.

L’autista è stato estratto dall’abitacolo da una squadra dei vigili del fuoco di Todi e consegnato alle cure del 118.

Non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

La carreggiata in direzione Roma è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazione sulla viabilità secondaria.

Per il recupero del mezzo è intervenuta l’autogru dei vigili del fuoco di Terni.

Sul posto anche il personale Anas.