A Città della Domenica è sempre festa: schiuma party per sfuggire alla calura estiva

Tutti i giorni dalle 15.30. Inoltre spettacoli e visite guidate agli animali del parco tra cui ci sono nuovi arrivati, tre piccoli di emù

Non c’è estate a Perugia senza lo Schiuma party di Città della Domenica, il parco naturalistico e di divertimenti a due passi dalla città che regala sempre tanta allegria formato famiglia. Per sfuggire alla calura e ballare al ritmo delle hit estive, per tutto il mese di agosto, ogni pomeriggio dalle 15.30 non resta che partecipare alla festa con gli animatori del parco. Inoltre, sabato e domenica il programma si arricchisce della simpatica presenza di Burro, l’asinello mascotte del parco che accoglie i visitatori e rende giocosa l’atmosfera. Tra agli spettacoli a cui poter assistere ci sono, inoltre, nei due giorni, dalle 10.15 alle 14 ‘Questo libro fa di tutto’, animazione ad opera di Michele Volpi; alle 10.30 ‘Medicina magica con Montagna tempestosa’; dalle 11 alle 13.30 ‘Diventa un apache’ e ‘Le fiabe della LiberBici’, lettura itinerante di favole. E poi ancora, nell’area Far West, dalle 12.15 si terrà l’imperdibile ‘Assalto al treno’, a cura di Arete training. Immancabile poi, lo spettacolo di Falconeria, a cura di Experience Umbria, in cui protagonisti sono falchi, poiane, aquile, grifoni, civette e gufi, che si alzeranno in volo ogni giorno dalle 16.45 da lunedì a venerdì e alle 17.15 il sabato e la domenica.

Infine, non si può passare da Città della Domenica senza ‘fare un saluto’ ai suoi abitanti, gli animali. Per questo dal lunedì al venerdì alle 10.30 sono in programma visite guidate lungo l’itinerario faunistico, e dalle 11 alle 13.30 tra gli animali della fattoria, dove si possono ammirare da qualche giorno tre piccoli emù, arrivati nel parco quando avevano appena un mese. Oggi, di mesi ne hanno quattro e sono ormai pronti per spostarsi liberi sulle pendici del monte Pulito, al riparo dai predatori.

Dall’itinerario faunistico si può passare al Rettilario, aperto tutti i giorni dalle 14.30 ma le cui visite guidate si terranno solo dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.50. Si potranno ammirare, dunque, coccodrilli, alligatori, caimani, tartarughe azzannatrici, iguane e serpenti, dai più conosciuti come la vipera italica ai più rari come il cobra reale, la vipera del Gabon, l’anaconda e il serpente a sonagli. Oltre agli esemplari viventi, si potrà accedere al percorso evoluzionistico dove ammirare fossili di Stromatoliti, di stelle, crinoidi e ammoniti, anche se la parte più ampia è dedicata ai fossili dei grandi dinosauri, tra cui un fossile di idrosauro di oltre 4 metri e mezzo.