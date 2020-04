Bastia: al via la distribuzione delle mascherine del Palio di San Michele. Dopo le donazioni ai vari ospedali, l’Ente Palio ha realizzato mascherine con i colori dei quattro rioni

Dopo aver aperto il cuore con le donazioni agli Ospedali di Assisi e Perugia ed alla Protezione Civile di Bastia Umbra, l’Ente Palio de San Michele ha portato a termine il progetto di realizzazione delle mascherine con i quattro rioni. Il Presidente Federica Moretti, accompagnata dal Coordinatore Alioscha Menghi, dapprima hanno consegnato le mascherine ai Carabinieri e alla Polizia Municipale e, successivamente, hanno incontrato il sindaco Paola Lungarotti e la Protezione Civile per erigere un piano d’azione immediato. Insieme all’Amministrazione Comunale, grazie anche alla collaborazione di Poste Italiane, si è deciso di inviare una mascherina agli studenti e alle studentesse della Scuola Secondaria di Primo Grado e delle classi 5° della Scuola Primaria del Comune di Bastia Umbra.

Quando usare le mascherine?

L’ultima ordinanza emanata ne obbliga l’uso “ogni qual volta ci si trovi in esercizi commerciali, in altri luoghi aperti al pubblico; comunque in ogni spazio pubblico o privato e non può essere garantito il mantenimento del distanziamento sociale; se stiamo vicini ad altre persone e non abbiamo la garanzia della distanza ci dobbiamo premunire. A titolo di esempio: in tutti i negozi e in attesa di entrare negli stessi, davanti agli uffici postali, alle banche, negli ascensori condominiali. In alternativa alla mascherina, qualora non sia stato possibile reperirla, si potrà usare un indumento a copertura di naso e bocca.”

Oltre ad essere funzionali alla lotta contro il contagio, le mascherine prodotte dal Palio sono state realizzate con un’ottima manifattura dalle sarte dei quattro rioni che, a titolo gratuito, hanno creato un piccolo capolavoro artistico intrecciando i colori rosso, blu, verde e giallo che richiamano simbolicamente i rioni Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo. Ma, oltre ad avere una splendida sorpresa nella propria casella postale, nei prossimi giorni gli studenti riceveranno anche una lettera d’accompagnamento firmata dal Sindaco e del Presidente dell’Ente Palio, che riportiamo integralmente: