Bastia Umbra: l’Ente Palio al fianco del Covid Hospital di Pantalla

Dopo aver spalancato il cuore con donazioni agli Ospedali di Assisi e Perugia ed alla Protezione Civile di Bastia Umbra e realizzato mascherine per Carabinieri, Polizia Municipale e studenti di Bastia Umbra, l’Ente Palio ha consegnato 120 mascherine a tutti gli operatori sanitari dell’Osp. Media Valle del Tevere di Pantalla di Todi, riconvertito in Covid Hospital.

“Non sappiamo per quanto tempo ancora durerà questa battaglia” – dice il Presidente dell’Ente Palio Federica Moretti – “ma, di sicuro, stiamo facendo veramente del nostro meglio per combatterla. Anche se il Palio è la festa del patrono di Bastia Umbra, la rievocazione storica di San Michele Arcangelo sposa dei principi che vanno al di là del territorio. Quando abbiamo saputo della necessità degli operatori dell’Ospedale di Pantalla, rinominato Covid Hospital dell’Umbria, ci siamo subito mobilitati per la realizzazione delle mascherine. È vero, non possiamo assembrarci fisicamente, ma il valore dell’aggregazione possiamo comunque celebrarlo unendo l’energia del nostro cuore. A nome di tutto il Consiglio Direttivo dell’Ente Palio, ringrazio vivamente tutti i rionali che stanno collaborando con noi per la creazione e la distribuzione delle mascherine”.