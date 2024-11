Abitare sostenibile, anche i geometri umbri a ‘Fa’ la cosa giusta’

I Collegi provinciali di Perugia e Terni presenti con uno stand e tante iniziative – La manifestazione è in programma fino 17 novembre all’Umbriafiere di Bastia Umbra

L’abitare sostenibile è uno dei grandi ambiti su cui, anche in questa edizione, si articola ‘Fa’ la cosa giusta!’, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in programma fino a domenica 17 novembre al centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra. In questo grande contenitore trovano, infatti, spazio anche i settori più strettamente legati al mondo delle costruzioni come la progettazione sostenibile, la bioedilizia e la bioarchitettura, l’energia prodotta da fonti rinnovabili e le tematiche del risparmio energetico. È per questo che anche quest’anno i geometri umbri partecipano alla manifestazione con uno stand e tante iniziative organizzate dai Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni su proposta della Commissione edilizia sostenibile, energia e acustica di Perugia. Innanzitutto, nella mattinata di venerdì 15 novembre, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado è stata illustrata la professione del geometra, dal percorso formativo ai possibili impieghi professionali, con focus dedicati ad argomenti tecnici sulle tematiche delle tecniche e tecnologie a supporto di un’edilizia sostenibile.

“Prendendo spunto dal nome di questa bella manifestazione – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio di Perugia –, possiamo dire che una delle cose giuste da fare è quella di cercare il migliore percorso professionale per la vita futura. Questi ragazzi diventeranno grandi e avranno, come tutti, la necessità di lavorare: noi cerchiamo di spiegare loro quanto è interessante la professione del geometra e quali sono le opportunità che un geometra ha nel mondo dell’edilizia e in tanti altri settori che guardano ormai tutti alle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile. Argomenti questi a cui i ragazzi sono sempre più attenti”.

Contemporaneamente a questa attività, i geometri hanno anche proposto seminari e corsi e approfondimenti tematici no stop per professionisti convergenti sulle medesime tematiche: sistemi per l’isolamento bio; comfort e isolanti acustici; murature in fibra di legno e canapa; tecnologie a supporto della progettazione e verifiche; bioedilizia e molto altro ancora.

“Il tema della sostenibilità – ha ricordato Roberto Riommi, presidente del Collegio di Terni – avrà un peso specifico sempre maggiore nella nostra professione. Pensiamo solo all’attenzione ai materiali, al recupero degli stessi, così come alla riqualificazione dei centri storici. Anche quest’ultimo è un tema legato alla sostenibilità: piuttosto che cementificare ancora senza logica possiamo recuperare ed efficientare l’esistente. Vedere così tanti giovani partecipare a questo evento ci rende ottimisti”. “Siamo nel pieno sviluppo dell’edilizia sostenibile – ha spiegato il consigliere del Collegio geometri di Perugia, Massimo Biondini –. È quindi nostro dovere traghettare l’edilizia dai tradizionali materiali inquinanti a quelli ecosostenibili, prodotti con pochissima energia e facili da smaltire. Pensiamo solo a un materiale naturale come la canapa che sempre più è utilizzato nelle costruzioni”.

Il programma completo delle attività organizzate dai geometri fino a domenica 17 novembre è consultabile direttamente nel portale web della fiera (www.falacosagiusta.org) o, per i professionisti, nei siti internet dei Collegi dei geometri e geometri laureati delle provincia di Perugia e Terni.