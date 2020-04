Perugia: acquisto di buoni credito a favore delle attività cittadine

Il Comune di Perugia ‘attiva’ un modello di acquisto di buoni credito a favore delle attività cittadine. Un’iniziativa proposta dal gruppo dei consiglieri di Fratelli d’Italia, sottoscritta anche dal consigliere Massimo Pici, che ha trovato accoglimento all’unanimità in II Commissione.

“E’ una valida soluzione – dichiara l’Assessore al Commercio Clara Pastorelli – che coniuga la semplicità con l’efficacia volta a contribuire al sostentamento di tutti quegli esercizi che, limitati alle consegne a domicilio o del tutto chiusi, stanno trovando inevitabili difficoltà a far quadrare i conti. Il tutto senza grosse differenze per il consumatore, dato che al pagamento anticipato seguirà poi, alla riapertura, il pranzo, la cena o l’erogazione del servizio corrispondente. Oltretutto con lo sconto.

Così facendo si fornisce ai titolari un’immissione immediata di denaro che gli consente di far fronte a tutti quei pagamenti, come gli affitti, le forniture o il pagamento degli stipendi, che non sono prorogabili e che ne rendono difficile, se non impossibile, la futura riapertura.

Sarà un’iniziativa a metà tra il commerciale e il solidale alla quale sono sicura aderiranno molti locali, negozi ed esercizi anche quelli di quartiere. Perché la fidelizzazione acquisita nel tempo ripagherà sicuramente”.