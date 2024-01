Art bonus Perugia celebra un anno di successi

Tutte le iniziative svolte

L’anno appena conclusosi è stato caratterizzato per Art Bonus Perugia da un impegno costante nella valorizzazione dell’arte, della cultura e del patrimonio perugino, con diversi progetti ambiziosi che hanno coinvolto la comunità locale e hanno ricevuto ampio consenso: 230.397,04 euro è il totale delle donazioni ricevute nel corso dell’anno.

Art Bonus Perugia ha infatti contribuito in modo significativo al restauro e alla conservazione di importanti opere d’arte presenti sul territorio.

È stata introdotta una nuova sezione in collaborazione con la biblioteca Augusta, che si pone come obiettivo la ricerca di mecenati per il restauro di documenti e libri in possesso della biblioteca e dell’acquisto di due manoscritti. L’iniziativa rappresenta una preziosa aggiunta al progetto Art Bonus, che contribuisce in modo significativo alla conservazione del patrimonio perugino.

Nel 2023 sono stati portati a termine i lavori della statua al Perugino, situata ai Giardini Carducci e della Peschiera, situata nel complesso di San Matteo degli Armeni e sono partite le prime fasi del restauro dell’Acquedotto Medievale e del Gonfalone di Perugia.

Inoltre sono stati inseriti 5 nuovi beni da finanziare per un totale di 29. Le nuove aggiunte sono: la Lapide ai Caduti di Guerra a San Martino dei Colli, la Scultura di Palazzo dei Priori, Porta Sant’Antonio, Piazza del borgo di Collestrada e l’Edicola votiva di Prepo.

Il mese di dicembre è stato quello in cui si sono concentrate più donazioni: ben nove differenti per un totale di 5.886,80 euro. Durante il periodo natalizio, i mecenati perugini hanno approfittato dell’iniziativa “Per Natale regala Art Bonus” per sostenere il progetto.

Ultime donazioni importanti sono state quelle del mecenate Luca Nicolelli Fulgenzi, con 936,80 euro per il “Blasonario” di Francesco Cacciavillani, manoscritto che contiene la raccolta degli stemmi delle famiglie perugine e 850 euro per “La vita, la morte e i miracoli della beata Rosa di Santa Maria di Lima” di Geronimo Battista de Vernuy, contenente la biografia della patrona del Perù. Il suo contributo ha permesso di raggiungere le cifre necessarie per i rispettivi restauri.

Art Bonus Perugia guarda avanti al 2024 con grande determinazione, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il suo impatto culturale e consolidare la sua posizione come punto di riferimento per l’arte e la cultura nella regione.

Ringraziamo tutti i mecenati che hanno donato nel corso dell’anno 2023:

Attilio Bartoli Langeli, Federico Bolli, Bianca Maria Brumana, Consorzio Auto Revisioni (Palmerini Group), Brunello Cucinelli, Gabriele Alessandro De Micheli, Anna Della Vecchia, Cristina Dragoni, Patrizia Dragoni, Fabrizio Franco, Nuvoletta Giugliarelli Mordivoglia, Inner Wheel Club Perugia, Michele Iodice, Rita Loreti, Maristella Mancino, Luca Nicolelli Fulgenzi, Oleodinamica Palmerini S.R.L., Palmerini Autoricambi S.R.L., Puliumbria Group Service Srl, Roberto Rizzo, Annamaria Roscioni, Saulo Scopa, Scuola Mediazione Linguistica Perugia S.R.L.

Per maggiori informazioni sul progetto Art Bonus e per saperne di più sui beni da restaurare visita il sito https://artbonus.comune.perugia.it/.