Andamento giornaliero dei positivi in Umbria. Terni supera i 100 casi per 100.000 abitanti. Si riporta di seguito un sintetico aggiornamento della situazione epidemica nella regione

Il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia al 18/08/2021 è pari a 60.421 (di cui attualmente positive 2.105). La curva epidemica presenta un leggero aumento rispetto alla settimana precedente e l’andamento della media mobile a sette giorni è lievemente crescente anche se si sta stabilizzando negli ultimi giorni.

L’indice RDt descrive l’intensità dello sviluppo della frequenza di casi riconosciuti come positivi nella popolazione, e viene calcolato in base alla data della diagnosi di positività e non in base alla data di inizio sintomi collegati al CoVid-19. L’indice RDt con i dati disponibili al 18/08/2021 è pari a 1,00.

Si conferma un aumento anche se meno repentino dell’incidenza settimanale che porta a 92 casi per 100.000 abitanti. L’incidenza settimanale della provincia di Perugia è di 87 casi per 100.000 abitanti mentre per la provincia di Terni è di 108. La piccola differenza fra le due AUSL dell’Umbria si ripercuote ovviamente sull’incidenza di tutti i distretti con Terni che supera i 100 casi per 100.000 abitanti.