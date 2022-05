Coronavirus Umbria, tre decessi nelle ultime 24 ore

Tre ricoveri in più e lieve calo dei positivi

Tre nuovi decessi, tre ricoveri in più e lieve calo degli attualmente positivi: è il quadro sull’andamento della pandemia in Umbria che emerge dai dati giornalieri della Regione, aggiornati al 20 maggio. I morti dall’inizio della pandemia sono 1.842.

I ricoverati sono oggi 150, due dei quali (uno in più) in rianimazione. I nuovi contagi accertati sono 566. I guariti 659 e gli attualmente positivi 9.177 (96 in più rispetto al giorno precedente). Il tasso di positività calcolato sul totale dei 3.350 tamponi analizzati è pari a 16,89 per cento (era 17,66 ieri).