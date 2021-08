Vaccinazioni anticovid, precisazioni della direzione regionale salute e del commissario per l’emergenza. Parla D’Angelo

I risultati importanti raggiunti nel contrasto all’epidemia e nella campagna vaccinazioni antiCovid sono frutto in primis del grande contributo, umano e professionale, di tutto il personale del sistema sanitario regionale. Lo testimoniano anche i report periodici del Ministero della Salute, di Agenas e della Fondazione Gimbe che pongono costantemente l’Umbria tra le prime regioni per quanto riguarda i principali indicatori epidemiologici sul versante dei contagi, dei ricoveri e delle vaccinazioni, avvalorando quindi le scelte strategiche/organizzative assunte dalla Regione Umbria: commentano così la Direzione Salute della Regione Umbria e il Commissario straordinario all’emergenza coronavirus della Regione, Massimo D’Angelo, in merito ad una nota diffusa dalla Cgil.

Per quanto riguarda aspetti sollevati nella nota riferiti al personale medico dei punti vaccinali, il Commissario D’Angelo tiene a precisare: