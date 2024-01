Amministrative Perugia, la coalizione “Un Patto avanti”: emerge il nome di Vittoria Ferdinandi

Ora i passaggi interni ai partiti. Ferdinandi disponibile a incontrare il tavolo

Nella giornata odierna si è riunito il tavolo congiunto dei livelli regionali e comunali di Perugia della coalizione “Un Patto Avanti”. Una riunione a cui hanno partecipato Pd, M5S, AVS, Psi, Civici umbri, a cui si sono aggiunti di recente Demos e la costituenda “Formazione civica per la sanità pubblica”.

La coalizione ha ribadito i principi di unità e apertura a tutti i soggetti che vorranno partecipare al percorso. Nel corso del dibattito numerosi interventi hanno espresso apprezzamento per la figura di Vittoria Ferdinandi, individuandola come una possibile candidata su cui convergere per le prossime elezioni amministrative nel capoluogo umbro. Tutte le forze politiche hanno svolto o svolgeranno nei prossimi giorni i debiti passaggi all’interno dei rispettivi organismi dirigenti per valutare questa candidatura, di alto profilo, a partire dal Partito Democratico e dal Partito Socialista, mentre altre forze politiche come il M5S hanno già fatto questo passaggio.

In ogni caso, nessuna componente della coalizione ha espresso veti o condizioni sulla figura di Vittoria Ferdinandi che, in queste ore, non ha sciolto la riserva ma si è resa disponibile ad incontrare congiuntamente il tavolo regionale e comunale.