Amministrative Città di Castello, la Lega ha depositato la lista

Il Vice Segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti, annuncia che nel pomeriggio del 3 settembre, è stata depositata la lista della Lega a sostegno del candidato sindaco Roberto Marinelli. Martedì 7 settembre alle 18, in Piazza Venanzio Gabriotti, davanti al Palazzo Comunale di Città di Castello, la presentazione ufficiale alla cittadinanza dei 24 candidati

“In questi mesi abbiamo lavorato per dare vita a un progetto concreto, che raccontasse una visione chiara di futuro, e a una squadra di donne e uomini che avessero competenze, determinazione e amore per il territorio – dichiara il Vice Segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti – nel pomeriggio del 3 settembre è stata finalmente depositata la lista della Lega a sostegno del nostro candidato sindaco, Roberto Marinelli. Ieri abbiamo fatto il primo passo verso rinascita di Città di Castello – sottolinea Marchetti – grazie alla Lega i tifernati torneranno protagonisti. Siamo consapevoli che la sfida che stiamo per affrontare è ambiziosa – prosegue l’Onorevole tifernate – abbiamo scelto di sostenere Roberto Marinelli, professionista abituato al lavoro, preparato ed estraneo alle dinamiche di partito, nella convinzione che fosse la persona giusta per guidare il cambiamento.

Nella lista della Lega ci sono tanti volti nuovi, ma anche donne e uomini già noti al mondo della politica – fa sapere Marchetti – novità ed esperienza saranno le solide fondamenta sulle quali costruiremo il futuro che Città di Castello merita di vivere. Nel 2019, in occasione delle elezioni regionali, la metà dei tifernati ha scelto di appoggiare la Lega – ricorda Marchetti – siamo convinti che quella ventata di rivoluzione, in antitesi ad una continuità ingombrante e stantia, anche stavolta soffierà portando la forza delle idee e non delle ideologie. Il buonsenso vincerà sugli egoismi di partito e sui personalismi di chi, come l’assessore uscente in quota PD, Luciana Bassini, dovrebbe aver amministrato Città di Castello in questi anni, ma che scopriamo soltanto ora attraverso le sue dichiarazioni odierne, è solo ‘rimasta a guardare’. La Lega non è mai stata spettatrice passiva della vita cittadina, abbiamo dato battaglia per difendere il futuro dei tifernati, siamo stati opposizione concreta e fattiva – conclude Marchetti – adesso però è il nostro momento di costruire, è l’occasione per Città di Castello e per l’Alto Tevere di tornare ad avere, anche grazie al nostro ruolo nel Governo nazionale, il ruolo centrale che meritano”.