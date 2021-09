Todi: terminati lavori al liceo Jacopone da Todi

Ultimati i lavori di consolidamento strutturale nella sede di Via Roma del Liceo Jacopone da Todi

Al rientro in classe gli studenti del Liceo Jacopone da Todi troveranno nella sede di via Roma l’aula di informatica imbiancata e con nuova pavimentazione essendo stati appena ultimati i lavori di consolidamento strutturale avviati in urgenza lo scorso giugno, al termine dell’anno scolastico, a seguito di sopralluogo dei funzionari di ETAB che, nella consueta ispezione sullo stato degli immobili, hanno riscontrato importanti lesioni alla volta del Liceo Jacopone (sede di Via Roma) in corrispondenza di una delle due vie di esodo sottostanti detta aula sita al piano primo, attivandosi prontamente per dare immediata risposta alla criticità rilevata.

Grazie al costante impegno di tutto lo staff di Etab-La Consolazione RUP dott. Roberto Baldassarri, alla collaborazione con il Comune di Todi e grazie al sollecito intervento dello studio tecnico incaricato Biondini & Corradi e della ditta RICA Srl, impresa costruzioni e restauro di Fabio Alunni aggiudicataria dell’intervento in urgenza, è stato possibile completare i lavori per la riapertura in sicurezza del nuovo anno scolastico.

Si conferma, ancora una volta, l’impegno e la grande attenzione di ETAB per le scuole nei tre plessi scolastici di cui l’ente è proprietario (Ist. Einaudi in Via Menecali, complesso dell’Ist. Agrario di cui è fondatore ed ideatore ,oltre al citato Liceo Jacopone in Via Roma e Largo del Mercato Vecchio).

Si confida, per il prossimo futuro, che la già collaudata collaborazione tra istituzioni tra le quali, oltre al Comune e alla Dirigenza Scolastica, è doveroso menzionare la competente Soprintendenza che, stante la situazione e l’evidente urgenza, ha disbrigato in tempi record le varie incombenze, possa consentire di usufruire al meglio delle opportunità, riservate esclusivamente agli enti locali territoriali, per eseguire diversi interventi non certo urgenti ed imprevisti quale quello appena ultimato, ma pur sempre di utilità per assicurare sempre maggior sicurezza e funzionalità agli studenti e al personale scolastico.

In considerazione della complessità dell’intervento, peraltro piuttosto oneroso per l’ente, si rinnovano ancora una volta i ringraziamenti allo staff di Etab La Consolazione, allo studio tecnico incaricato Biondini & Corradi e alla ditta RICA Srl, impresa costruzioni e restauro di Fabio Alunni aggiudicataria dell’intervento in urgenza che, lavorando nel mese di agosto, hanno consentito di ultimare i lavori in tempi ristrettissimi ovviando anche ad interventi suppletivi evidenziatisi in fase esecutiva.

Trattandosi del cantiere di una opera pubblica, in pieno centro storico, con interventi di precisione oltre che di manualità quali lo “svuotamento” di materiale che appesantiva la volta per una profondità di oltre 1 metro, la precisazione appare non superflua, giustificando grande soddisfazione per il completamento dell’opera.