Terni, segnalato plico sospetto: intervengono gli artificieri dei Carabinieri

Nella prima serata di lunedì scorso, a Terni, un passante ha segnalato al 112 la presenza di un pacco sospetto in Viale VIII Marzo, in prossimità della fermata dell’autobus ubicata di fronte all’Ospedale “Santa Maria”. Sul posto sono intervenuti in prima battuta i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni, che hanno effettivamente riscontrato la presenza di una busta della spesa annodata sui manici, al cui interno si intravedevano un paio di scarpe antinfortunistiche poggiate su un oggetto non meglio identificato, somigliante ad un tubo esagonale di colore marrone, presumibilmente di metallo.

Non escludendo che potesse trattarsi di un ordigno esplosivo rudimentale, la zona è stata cinturata ed interdetta al transito ed è stato richiesto l’intervento degli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia per scongiurare qualsiasi pericolo. Grazie alle verifiche eseguite con le strumentazioni in dotazione, il personale specializzato dell’Arma ha accertato in breve tempo l’inoffensività del contenuto della busta, probabilmente dimenticata da qualche operaio in attesa del mezzo pubblico alla fermata.