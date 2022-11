Alluvione, Pastorelli: “Bene riconoscimento stato di emergenza”

Alluvione, Pastorelli (Lega Umbria): “Bene riconoscimento stato di emergenza”

Il capogruppo Stefano Pastorelli a nome dei consiglieri regionali del Gruppo Lega Umbria esprime “soddisfazione per il riconoscimento da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza anche per Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo in conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali di settembre e per lo stanziamento di 600mila euro in favore dei comuni colpiti”.

“Ancora una volta la Lega si dimostra attenta ai problemi dei territori e vicina alla popolazione in difficoltà – proseguono – Ringraziamo la Regione Umbria nella figura della governatrice Donatella Tesei e dell’assessore alla protezione civile Enrico Melasecche per essersi attivati prontamente in seguito agli eventi alluvionali del 15 settembre scorso e per aver previsto una prima tranche di finanziamenti necessari a risolvere le criticità impellenti. Bene il nuovo Governo di centrodestra nel riconoscimento dello stato di emergenza e nella definizione di stanziamenti necessari alle prime esigenze.

La Lega Umbria si era prodigata svolgendo dei sopralluoghi nelle zone colpite e avviando interlocuzioni con la Giunta regionale volte a definire le migliori strategie di intervento per rispondere ai cittadini e alle attività economiche danneggiate dal violento nubifragio. Chiederemo all’assessore Melasecche, sempre molto sensibile alle istanze del territorio, di intervenire in tempi brevi attraverso i fondi regionali per le emergenze locali, nei confronti di quei Comuni non interessati da finanziamenti ministeriali”.