“Con il bonus bebè la Giunta Tesei continua le azioni a sostegno delle famiglie umbre”

Lo sottolinea il capogruppo della Lega all’Assemblea legislativa dell’Umbria, Stefano Pastorelli.

“Sono stati stanziati – prosegue Pastorelli – un totale di 400mila euro, prevedendo 500 euro per 800 famiglie. Si tratta di una misura importante, che inquadrata con ulteriori iniziative come il bonus per le rette degli asili e per i campus estivi, le borse di studio, oltre alle nuove prospettive di accesso ai bandi di assegnazione delle case popolari per le coppie con figli delineate dalla legge della Lega, va nella direzione da noi auspicata di accompagnamento delle famiglie nella crescita dei ragazzi. L’obiettivo a cui puntiamo in Umbria – aggiunge il consigliere regionale – è quello di offrire ai futuri genitori la consapevolezza che fare dei figli, anche in un momento di crisi economica e sociale come questo, non vuol dire fare una scommessa al buio, ma vuol dire avere la certezza di sostegni e di non essere mai soli. La soddisfazione è doppia se si pensa che questi fondi provengono in parte dal contenimento delle spese della macchina regionale e garantite da una riorganizzazione e un efficientamento operate dalla Giunta Tesei per evitare gli sprechi di denaro pubblico a cui ci aveva abituato il Partito democratico. Lavoriamo affinché si continui a seguire questa strada”.