Castiglione del Lago, aperte le iscrizioni al quarto corso per volontari Avo

L’Associazione Volontari Ospedalieri. Incontri formativi nel mese di novembre per acquisire competenze in ambito socio-sanitario

Sono ancora aperte le iscrizioni al quarto corso per volontari di Avo Trasimeno.

Cinque incontri formativi in tutto il mese di novembre, rivolti a coloro che intendano prestare la propria opera di volontariato in seno all’Associazione.

L’impegno dell’Associazione Volontari Ospedalieri (Avo) è nell’ambito socio-sanitario attraverso una presenza amichevole vicino alle persone malate o sole.

Per diventare volontario occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 73 anni ed essere in buone condizioni fisiche e psichiche, offrire tre ore a settimana, impegnarsi in un tirocinio affiancato da un volontario effettivo.

Il quarto corso promosso dall’Associazione del Trasimeno sarà presentato martedì 8 novembre alle ore 16,30. Sarà possibile anche effettuerà le iscrizioni.

Il corso prenderà poi il via giovedì 10 novembre con il saluto di benvenuto di Elisa Bruni, assessore Politiche Sociali, Pari Opportunità, Istruzione, Welfare del Comune di Castiglione del Lago. Nel primo incontro si parlerà di come stare accanto alle fragilità con Manuela Mainò, presidente AVO Trasimeno ODV.

Di seguito il programma completo:

MARTEDÌ 15/11 – ore 16.30 /18.00

PROGETTO «IL TEMPO DI AMIKOS»

Alice Bellucci, assistente Sociale Comune di Castiglione del Lago

Jessica Conteh, assistente Sociale Comune di Castiglione del Lago

GIOVEDÌ 17/11 – ore 16.30/18.00

SAPER PREVENIRE LE INFEZIONI È NELLE TUE MANI

Paola Pacini, infermiera Reparto Neurologia Ospedale Castiglione del Lago

GIOVEDÌ 22/11 – ore 16.30/18.00

LA FORMAZIONE E LA DINAMICA NEI GRUPPI NEL VOLONTARIATO

Lucia Ciarini, psicologa e psicoterapeuta

GIOVEDÌ 24/11 – ore 16.30/18.00

PERCHÉ VOLONTARI AVO?

Fiorenza Fanicchi, presidente AVO Toscana ODV

UN PO’ DI STORIA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Maria Grazia Laureano, presidente AFCV

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’ex Asilo Reattelli, in via dell’Asilo n. 7. Per informazioni: 338.8335104.