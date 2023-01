Alla Rocchi di Passaggio di Bettona maxi bonus da 3.000 euro

Bonus aziendale di 3.000 euro a testa per i 30 dipendenti della Rocchi srl di Passaggio di Bettona, che lo hanno ricevuto a dicembre, oltre alla tredicesima.

Una decisione presa dall’amministratore unico Maurizio Rocchi dopo che il governo aveva disposto l’aumento delle soglie delle liberalità che è possibile erogare in favore dei dipendenti.

Il quartier generale dell’azienda, che recentemente ha acquisito una realtà industriale della Val Nestore, si trova a Passaggio di Bettona, una frazione del comune di Bettona (Perugia), si estende su una superficie di 8.000 metri quadrati.

La storia della Rocchi srl è una storia tutta di famiglia.

“La Rocchi srl è uno dei principali costruttori italiani di centrali di betonaggio automatiche con proiezioni importanti sui mercati internazionali (Francia, Belgio, Polonia e nord Africa) – prosegue il capogruppo leghista -. La premialità è stata decisa in seguito al raggiungimento di buoni risultati commerciali e utili finanziari che il proprietario ha voluto condividere con i suoi lavoratori, in virtù dell’aumento delle soglie delle liberalità che è possibile erogare in favore dei dipendenti di recente deciso dal Governo. È un segnale fondamentale di serietà e responsabilità – commenta Pastorelli – da parte di un’azienda che da 35 anni contribuisce alla crescita economica del territorio e guarda al benessere dei dipendenti edel le loro famiglie in un momento come questo di forte crisi economica. Auspico – conclude – che altri imprenditori, a cui sta a cuore la nostra Umbria e il futuro dei suoi abitanti, seguano l’esempio di Maurizio Rocchi”.