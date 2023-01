“L’anno che verrà” un successo su tutta la linea

La nota di Forza Italia

Una vittoria assoluta su tutta la linea: promozione territoriale e visibilità, sicurezza, realizzazione dell’evento, esercenti e ascolti televisivi.

“L’anno che verrà”, il Capodanno di Rai1 in diretta da Perugia, trasmesso sabato 31 dicembre 2022, è stato un evento che ha coinvolto e scatenato l’entusiasmo di tutta la comunità cittadina. Ha mostrato a tutta Italia dalle frequenze di Rai1 e all’estero grazie alla diffusione di Rai Italia il nostro stupendo centro storico, le bellezze di Perugia e di tutta l’Umbria. Il nostro patrimonio artistico è stato valorizzato ed esaltato come mai era stato fatto prima d’ora ad una platea così vasta.

“Aver visto Perugia piena di persone, colori e luci attendere il 2023 in diretta con il Capodanno Rai sarà un ricordo che porteremo con noi per molti anni” dichiara Giacomo Cagnoli, Capogruppo in Consiglio Comunale di Forza Italia Perugia. “Rivedere le riprese andate in onda su Rai1 e disponibili sul portale Rai Play riempie di orgoglio, perchè rendono straordinariamente onore alla bellezza unica della nostra Perugia.”

Piazza IV Novembre per una notte non era solo la piazza di Perugia, ma si è trasformata nella Piazza di tutti gli italiani. Gli ascolti televisivi hanno confermato “L’anno che verrà” come un importante evento tv secondo solo al Festival di Sanremo. Per il brindisi della mezzanotte si sono sintonizzati su Rai1 8 milioni e 600mila italiani, con quasi il 54% di share. Si tratta del miglior risultato in share dopo quello del 2013.

Tanti le ragazze e i ragazzi entusiasti dello spettacolo presenti a Piazza IV Novembre, lungo Corso Vannucci e a Piazza Italia, che sono accorsi fin dal pomeriggio.

Un ringraziamento doveroso lo rivolgiamo a tutte le Forze dell’ordine e ai volontari che hanno permesso di svolgere l’evento in totale sicurezza.

Alla luce di questi straordinari risultati, Forza Italia Perugia è orgogliosa di aver sostenuto fin dal principio con assoluta convinzione la realizzazione di questo evento. Ringraziamo il Sindaco Andrea Romizi, tutta la sua Giunta Comunale e Regione Umbria per lo straordinario risultato raggiunto e l’altissima qualità del loro lavoro.

Il Gruppo consiliare, il Direttivo e il Coordinamento comunale di Forza Italia Perugia condividono le parole del Sindaco Andrea Romizi che ha ribadito che Perugia è pronta ad ospitare i grandi eventi e tutti noi di Forza Italia siamo pronti a sostenerli.