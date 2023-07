Al via nelle farmacie umbre lo screening per la prevenzione delle patologie cardiovascolari

Al via dal mese di luglio nelle farmacie umbre lo screening per le malattie cardiovascolari: lo rende noto l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, sottolineando che si tratta di un’iniziativa di tutela della salute per i cittadini di età compresa tra i 45 ed i 59 anni che potranno recarsi in una delle 140 farmacie aderenti per valutare il grado di rischio della patologia.

“La Regione – afferma Coletto – in collaborazione con le farmacie dell’intero territorio umbro, a partire da lunedì 17 luglio avvierà questa importante azione di prevenzione, con l’obiettivo di contribuire al contrasto delle patologie cardiovascolari e alla riduzione della mortalità attraverso l’individuazione e il successivo trattamento di soggetti ipertesi, iperglicemici e ipercolesterolemici, non consapevoli della loro situazione di rischio”.

“Al programma di screening cardiovascolare che si potrà effettuare attraverso un prelievo capillare sul polpastrello, hanno aderito oltre 140 farmacie di tutta la regione che potranno provvedere a reclutare direttamente i soggetti da sottoporre a test – sottolinea la presidente di Federfarma Umbria, Silvia Pagliacci – Si tratta di un’iniziativa che riconosce il prezioso ruolo svolto sul territorio dalle farmacie nell’ottica prevista dalla ‘Farmacia dei Servizi’ che intende ampliare sempre più l’offerta di servizi e prestazioni rivolti ai cittadini anche al fine di evitare il ricorso all’ospedalizzazione ove non necessaria. Ringrazio i colleghi farmacisti che, come sempre, si sono messi a disposizione per questa rilevante iniziativa di prevenzione – prosegue Silvia Pagliacci – che da sempre garantiscono con entusiasmo la loro disponibilità e si pongono al loro servizio della popolazione come punti strategici della sanità sul territorio”.

Le malattie cardiovascolari rappresentano un grave problema per la sanità pubblica di tutti i paesi più evoluti, sono infatti tra le prime cause di morte, di invalidità e di ospedalizzazione nella popolazione.

Per favorire la prevenzione quindi, i cittadini che rientrano nella fascia di età compresa tra i 45 e 59 anni, che non abbiano esenzioni da patologie varie, potranno recarsi nelle farmacie aderenti dove, grazie ai farmacisti formati, misureranno valori riferiti a colesterolo, glicemia, pressione arteriosa, peso, altezza e forniranno informazioni su attività fisica ed attitudine al fumo.

Il farmacista una volta acquisiti i dati, sulla base della valutazione fatta, effettuerà un intervento di counseling breve e di orientamento sui corretti stili di vita, oppure consiglierà di rivolgersi al medico di famiglia.

L’elenco delle farmacie aderenti allo screening è consultabile all’indirizzo:

https://www.umbria.federfarma.it/Home/Servizi-al-cittadino/SCREENING-CARDIOVASCOLARE.aspx