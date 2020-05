Tesei: “Non vanifichiamo gli sforzi fatti”. L’appello della Governatrice dopo i casi di movida

Dopo le serate di movida a Perugia, Terni e Gubbio, la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei ha fatto un appello a tutti i cittadini, rivolgendosi in modo particolare ai giovani.

“Ho capito la voglia di riabbracciarsi e di stare insieme dei giovani ma bisogna fare in mondo che il sacrificio e anche la grande serietà dimostrata degli umbri non si vanifichino. Perché un ritorno indietro è una cosa assolutamente da scongiurare”

Intervenendo alla presentazione del progetto ‘Unipg pensa il post-covid. 30 idee per l’Umbria’, pensato per stimolare un dialogo su azioni partecipate per rilanciare l’Umbria colpita dall’emergenza coronavirus, la Governatrice ha poi sottolineato come

“dobbiamo avere a mente tutti una cosa sola, il bene della nostra comunità”.

Nel corso dello stesso intervento, la Presidente non si è limitata solamente a “redarguire” i giovani, ma ha anche sottolineato come questi ultimi