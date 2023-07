Guida “50 Top Pizza Italia”, un grande riconoscimento per l’Umbria con Meunier di Corciano

Per la prima volta una pizzeria umbra tra le prime 50 in Italia, secondo il punto di riferimento nazionale e internazionale per chi gravita nel mondo dell’arte bianca: Meunier Champagne & Pizza di Corciano si è classificata al 48esimo posto assoluto, risultato mai raggiunto da nessuna pizzeria regionale. Meunier si aggiudica anche il premio speciale ‘Migliore Carta dei Vini 2023 Asti DOCG Award’

Si è tenuta mercoledì 12 luglio a Roma la premiazione della guida “50 Top Pizza Italia”, punto di riferimento nazionale e internazionale per chi gravita nel mondo dell’arte bianca. Durante l’evento organizzato da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, impreziosito dallo splendido sfondo di Teatro Argentina, sono stati celebrati i maestri pizzaioli e le attività che hanno ottenuto un posto nella top 100 delle pizzerie italiane.

In questo contesto, per l’Umbria è arrivato un grande riconoscimento: Meunier Champagne & Pizza a Corciano si è classificata al 48esimo posto assoluto, traguardo mai raggiunto da nessuna pizzeria regionale, che pone la pizzeria gastronomica di Corciano guidata dal pizzaiolo-ingegnere Pietro Marchi tra i nomi più importanti della scena italiana.

Insieme a questa valutazione di indiscussa eccellenza è arrivato un premio speciale, il “Migliore Carta dei Vini 2023 Asti DOCG Award”, che mette in relazione la pizza con il vino, tema centrale di Meunier, che su questo, da subito ha fondato il suo format.

“Siamo estremamente felici di essere entrati nella top 50, non ce l’aspettavamo e ci sembra ancora incredibile” affermano da Meunier per poi aggiungere: “Essere tra i pizzaioli migliori d’Italia, monumenti nostri ispiratori che operano in questo contesto da tantissimi anni, alcuni da generazioni, è un sogno che si realizza. Un onore e una ciclopica responsabilità che ci spinge a migliorare ancora e ancora. Tornare poi da Roma con il premio speciale per la Carta dei Vini è la ciliegina sulla torta, riteniamo che sia stato centrato e compreso il vero cuore del nostro progetto, il valore aggiunto di un’attività la cui nascita è stata fondata sullo Champagne, su una scelta radicale precisa e univoca. Abbiamo costruito la nostra carta su un dialogo costante tra cucina e sala, nel quale le esigenze di ogni pizza vengono assecondate dal vino e viceversa. Siamo già in fermento perché ci consideriamo un laboratorio e ci piace continuare a sperimentare”.