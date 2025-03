Ad esprimere soddisfazione per quanto accaduto durante il Consiglio Comunale è la Lega di Citerna con la referente territoriale Manuela Puletti e il segretario di sezione Giorgio Baglioni

Citerna uno dei primi Comuni ad opporsi all’aumento delle tasse annunciato dalla Presidente della Regione Stefania Proietti. Ad esprimere soddisfazione per quanto accaduto Venerdì durante il Consiglio Comunale è la Lega di Citerna con la referente territoriale Manuela Puletti e il segretario di sezione Giorgio Baglioni. “Sono bastati pochi mesi di Governo Regionale e il centro sinistra si appresta ad approvare una delle più grandi stangate economiche nella storia dell’Umbria ai danni dei cittadini. Una manovra coperta da bugie poi smascherate, numeri campati in aria solo per creare confusione, posizioni annunciate poi ritrattate ed un’ unica grande certezza: l’aumento spropositato di Irap, Irpef e bollo auto per le famiglie umbre. A tutto ciò l’amministrazione comunale di Citerna ha detto no approvando a maggioranza un ordine del giorno contro l’aumento delle tasse regionali.

Come Lega ringraziamo – continua Puletti – il sindaco e tutta la maggioranza per essersi schierati a difesa dei cittadini, preoccupati per questa scure targata centro sinistra e grillini, che pende sulla testa di tutte le famiglie umbre e in modo particolare di quelle medio basse che saranno maggiormente colpite. Sorprende ma nemmeno più di tanto l’atteggiamento presuntuoso dei tre consiglieri comunali di centro sinistra che, con il voto contrario a questo ordine del giorno, si sono ufficialmente espressi a favore dell’aumento delle tasse prediligendo la linea di partito agli interessi dei citernesi e degli umbri”.